«Расинг» запросил у «Спартака» 11-12 млн евро за защитника Мартирену

Футбольный клуб из Аргентины «Расинг» запрашивает от московского «Спартака» сумму в размере 11-12 миллионов евро (около миллиарда рублей) за трансфер 25-летнего уругвайского крайнего защитника Гастона Мартирены, сообщил Metaratings.