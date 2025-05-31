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«Расинг» запросил у «Спартака» 11-12 млн евро за защитника Мартирену

«Расинг» запросил у «Спартака» 11-12 млн евро за защитника Мартирену

Футбольный клуб из Аргентины «Расинг» запрашивает от московского «Спартака» сумму в размере 11-12 миллионов евро (около миллиарда рублей) за трансфер 25-летнего уругвайского крайнего защитника Гастона Мартирены, сообщил Metaratings.

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