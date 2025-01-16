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Царьград

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В Красноярском крае пропавший 9-летний мальчик погиб под грудой снега

В Красноярском крае пропавший 9-летний мальчик погиб под грудой снега

Друзья были свидетелями, как малыша завалило снегом, но побоялись рассказывать об этом взрослым.В деревне Росинка, расположенной неподалёку от города Шарыпово в Красноярском крае, произошла трагедия.

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