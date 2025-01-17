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Царьград

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Дубинский обжалует запрет на выборы и привлекает Зеленского к суду

Дубинский обжалует запрет на выборы и привлекает Зеленского к суду

Александр Дубинский, находящийся под арестом за госизмену, подал апелляцию на решение суда об отмене выборов на Украине и призвал граждан присоединиться к иску.

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