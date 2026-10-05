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Воронежские новости

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СК просит арестовать задержанного в Воронежской области обвиняемого в двойном убийстве

СК просит арестовать задержанного в Воронежской области обвиняемого в двойном убийстве

47-летнему Теймуразу Гогиашвили, которого ранее задержали в Воронежской области по делу об убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери, предъявили обвинение.

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