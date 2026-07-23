Hudson Institute* (США): Пора всем западным миром готовить Украину к зиме

Война на Украине продолжится как минимум до зимы, Россия вновь сосредоточит удары на энергетике и городской инфраструктуре, а имеющихся у Киева средств ПВО недостаточно, чтобы полностью закрыть территорию страны, предупреждает известный русофоб Люк Коффи в свежей аналитике для Hudson Institute* (нежелателен в РФ).