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Hudson Institute* (США): Пора всем западным миром готовить Украину к зиме

Hudson Institute* (США): Пора всем западным миром готовить Украину к зиме

Война на Украине продолжится как минимум до зимы, Россия вновь сосредоточит удары на энергетике и городской инфраструктуре, а имеющихся у Киева средств ПВО недостаточно, чтобы полностью закрыть территорию страны, предупреждает известный русофоб Люк Коффи в свежей аналитике для Hudson Institute* (нежелателен в РФ).

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