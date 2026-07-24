Глава СК Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собак на детей в Усть-Лабинске

Глава СК Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собак на детей в Усть-ЛабинскеАлександр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову — необходимо в короткий срок представить обновлённый доклад по уголовному делу, возбуждённому после инцидента с безнадзорными собаками в Усть-Лабинске.