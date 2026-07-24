Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

Глава СК Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собак на детей в Усть-Лабинске

Глава СК Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собак на детей в Усть-Лабинске

Глава СК Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собак на детей в Усть-ЛабинскеАлександр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову — необходимо в короткий срок представить обновлённый доклад по уголовному делу, возбуждённому после инцидента с безнадзорными собаками в Усть-Лабинске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии