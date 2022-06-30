Рабочий погиб на стройке в центре Москвы

В Москве расследуют гибель человека в строящемся здании в Таганском районе. Все произошло днем в минувшую среду, 29 июня, на стройке в доме в 4-м Крутицком переулке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.