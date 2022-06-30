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Рабочий погиб на стройке в центре Москвы

Рабочий погиб на стройке в центре Москвы

В Москве расследуют гибель человека в строящемся здании в Таганском районе. Все произошло днем в минувшую среду, 29 июня, на стройке в доме в 4-м Крутицком переулке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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