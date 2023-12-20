Педагоги и воспитанники детских садов Братска представили на конкурс «Арт-Ре-Акция» свои проекты города будущего

Совсем еще юные будущие дизайнеры и архитекторы, а также их педагоги представили на суд компетентного жюри свой взгляд на то, каким может стать наш город в ближайшем будущем, если приложить к работе бескрайнее море детской фантазии и огромное желание сделать малую родину ярче и привлекательней.
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