Педагоги и воспитанники детских садов Братска представили на конкурс «Арт-Ре-Акция» свои проекты города будущего

Совсем еще юные будущие дизайнеры и архитекторы, а также их педагоги представили на суд компетентного жюри свой взгляд на то, каким может стать наш город в ближайшем будущем, если приложить к работе бескрайнее море детской фантазии и огромное желание сделать малую родину ярче и привлекательней.