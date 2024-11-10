В Москве в выходные ожидаются порывистый ветер и кратковременное потепление

В воскресенье, 10 ноября, синоптики прогнозируют в Москве переменную облачность и порывистый ветер. Максимальная скорость порывов может достигать 9 метров в секунду, в то время как средняя скорость ветра будет находиться в пределах 1-2 метров в секунду, дующего в северо-западном направлении.