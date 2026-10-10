В «Современнике» прошел вечер-спектакль к 100-летию Евгения Евстигнеева

В московском театре «Современник» состоялся вечер-спектакль «ЕвстиГений», приуроченный к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.
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