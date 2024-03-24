Фото: stranabolgariya.ru2 дня назад 4,3K прочитали Пока Эммануэль Макрон тряс бицухой и угрожал отослать в неньку французских мушкетеров на помощь гарним хлопцям, американские журналисты буднично рассказали о том, что супруга президента Франции Брижит мужик.
История с женой Макрона получила продолжение. Слит новый убойный компромат на президента Франции
Комментарии
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Валерий Бирюков
Три раза "Ха-ха".
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15 час.
Алексей Каюмов
Согласен с автором. Мир сошел с ума. Поведение Макрона действительно вписывается в поведение мужчины нетрадиционной ориентации. Простите, но только юнцы или пидарасты готовы устроить войну и послать на смерть тысячи людей. Взрослый мужчина 10 раз подумает прежде чем устроить драку. Как известно никто не знает кто выйдет победителем в схватке. Короче: Макрон просто французский гей, а наличие такой мягко сказать женщины рядом с ним
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15 час.
Валентин Щербаков
Мало того, что сам Макрон извращенец, так и окружил себя такими же мальчиками- педерастами и о своЁм трансгендере Брижит он всё прекрасно знал, но врал, т.к. это его врождённое хобби.....
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11 час.
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