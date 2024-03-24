История с женой Макрона получила продолжение. Слит новый убойный компромат на президента Франции

Алексей Каюмов

Согласен с автором. Мир сошел с ума. Поведение Макрона действительно вписывается в поведение мужчины нетрадиционной ориентации. Простите, но только юнцы или пидарасты готовы устроить войну и послать на смерть тысячи людей. Взрослый мужчина 10 раз подумает прежде чем устроить драку. Как известно никто не знает кто выйдет победителем в схватке. Короче: Макрон просто французский гей, а наличие такой мягко сказать женщины рядом с ним