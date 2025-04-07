Экономист Анисимова: размещение флага на купюре укрепит единство общества

Возможность размещения государственного флага на новых банкнотах вызывает любопытство уже хотя бы потому, что деньги — это не только средство платежа, но и носитель символов, отражающих идентичность страны, пояснила в беседе с RT экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
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