В облцентре голый мужчина напугал прохожих возле школы

«Мне нужны твои одежда и мотоцикл! - Муж раньше вернулся». Смоляне сравнили эксгибициониста с персонажем фантастического фильма и горе-любовником Полностью обнажённый гражданин, разгуливавший возле школы №37 и торгового центра «Подсолнух» в Промышленном районе Смоленска, испугал пешеходов.