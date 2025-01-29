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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В парке «Останкино» видели бобра

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что из всех животных, включенных в Красную книгу Москвы, чаще всего на природных территориях города встречаются бобры, ласки и зайцы-русаки, в частности в Останкинском районе.

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