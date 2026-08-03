За ленточку: военком Челябинской области отправился в зону проведения СВО

Кто вместо него возглавил ведомство? В областном военкомате серьезные кадровые изменения. Военный комиссар региона, полковник Андрей Максуров, принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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