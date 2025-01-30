Фотограф дикой природы Цзэн Сянлэ Тенчхон Китай

Лучший фотограф-натуралист года на ежегодном конкурсе фотографии дикой природы Китая 2021 года, чемпион в категории "Птицы", один из авторов текста "Китайское руководство по наблюдению за птицами", руководитель группы по наблюдению за птицами и экологической фотографии.