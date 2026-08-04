Суд признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В Тверском районном суде Москвы 4 августа вынесли решение по иску Генпрокуратуры РФ о признании ряда украинских националистов, в том числе Степана и Василия Бандеры, Романа Шухевича пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в отношении советского народа.