Поднимаем сотовую сеть NMT-450 в домашних условиях

Автор: MaFrance351 Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале Приветствую всех! 30 мая 2017 года в Котласе Архангельской области отключилась последняя в мире базовая станция NMT-450.
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