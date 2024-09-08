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Минобороны: Су-34 нанес удар по скоплению военнослужащих ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и военную технику украинских сил в приграничном районе Курской области.

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