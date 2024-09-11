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"Зима будет трудной". Украину ждёт массовое отключение электричества

"Зима будет трудной". Украину ждёт массовое отключение электричества

Избежать отключений электричества зимой на Украине не удастся – не хватит мощностей, поэтому период холодов будет тяжёлым для страны.

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