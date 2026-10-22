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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Филип Фоден . Полузащитник « Манчестер Сити » сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче 3-го тура против АЕК (5:1) и одержал победу в голосовании.