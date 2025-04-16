«Память осталась»: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»

Ташкент первым из зарубежных городов принял участие в акции «Чтения Победы». Для того, чтобы почтить память героев Великой отечественной, в столице Узбекистана прозвучали строки из произведений авторов военных лет, которые жили и творили в Республике, а также произведения узбекских писателей и поэтов.