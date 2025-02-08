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Гагарина нечаянно выдала важный секрет 17-летнего сына, который встречается с победительницей «Голоса»

Гагарина нечаянно выдала важный секрет 17-летнего сына, который встречается с победительницей «Голоса»

Певица Полина Гагарина раскрыла удивительные подробности об образовании своего наследника. В интервью с «Авторадио» она поделилась, что ее сын Андрей, которому сейчас 17 лет, учится сразу в двух высших учебных заведениях.

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