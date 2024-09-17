XVI Уральский форум недвижимости пройдет в Екатеринбурге

С 1 по 4 октября 2024 года в Екатеринбурге состоится XVI Уральский форум недвижимости. Это мероприятие обещает стать одним из ключевых событий в сфере недвижимости на Урале, объединив профессионалов, экспертов и партнеров рынка.
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