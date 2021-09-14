Выборы-2021: что необходимо знать

Парламентская газетаПолитикаВыборы-2021: что необходимо знатьВ этом году избиратели впервые будут голосовать за депутатов Госдумы в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерНе нужно за ЕДЕРАСТОВ голосовать. ОНИ ЭТОГО НЕ ЗАСЛУЖИЛИ. Они правящая партия уже 30 лет!!! А Россия за 30 лет так и не достигла уровня СССР 1991 года..... Это о многом говорит. Это при власти коммунистов всего - шесть пятилеток. А коммунисты всего за четыре пятилетки вытащили СССР в промышленно развитую страну. А за шесть пятилеток русские, впервые в мировой истории, коммунисты, в космос полетели. При том, что 4 года шла Великая Отечественная война А ЕДЕРАСТЫ за 30 лет своего правления превратили Россию в сырьевой придаток Запада. Вся бывшая советская промышленность России находится в собственности иностранцев. 53 000 предприятий исчезли в лица земли. Пенсионную реформу провели так, чтобы пенсионеров не оставалось. Реформу образования провели так, чтобы через ЕГЭ из школ выпускать неучей и дебилов которые не могут написать даже одно предложение без ошибок. Студентов недоучек произвели в магистры и бакалавры, которые уже выросли и начали бездарно входить во власть. При правлении едерастов численность населения России уменьшилась на пятнадцать миллионов человек и продолжает снижаться. Ни сталь, ни медь, ни алюминий, ни многое другое больше не принадлежат России. Это сделала правящая партия воров и жуликов. Что на будущее уготовит нам эта партия ЕДЕРАСТОВ!!! Не поддавайтесь прямым указаниям вашей администрации голосовать за ЕДЕРАСТОВ! Если у вас есть дети и внуки, подумайте про их дальнейшую жизнь. ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!!! Будьте ответственны в своём выборе будущего ваших потомков!!!!Комментировать
Свежие комментарии