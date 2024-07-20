Тото Вольфф: «В данный момент все выглядит так, что «Мерседес» отстает где-то на 0,2 секунды»

Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в квалификации к Гран-при Венгрии. Исполнительный директор немецкой команды признал, что в данный момент «Мерседес» немного уступает «Макларену» в скорости, но при этом в гонке в борьбу может активно вмешаться «Ред Булл».