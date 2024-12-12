Кадыров опубликовал кадры последствий взрыва беспилотника в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры последствий попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, который взорвался в воздухе в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции.
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