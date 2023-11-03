В недрах Земли нашли остатки планеты Тейя

Ученые из Университета штата Аризона, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Даремского университета в Великобритании провели исследование, которое позволило выяснить, что массивные аномалии в мантии Земли - крупные области с низкой скоростью сдвига - на самом деле являются остатками планеты Тейя.