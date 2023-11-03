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В недрах Земли нашли остатки планеты Тейя

В недрах Земли нашли остатки планеты Тейя

Ученые из Университета штата Аризона, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Даремского университета в Великобритании провели исследование, которое позволило выяснить, что массивные аномалии в мантии Земли - крупные области с низкой скоростью сдвига - на самом деле являются остатками планеты Тейя.

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