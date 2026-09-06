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stroimdom21

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Настройка Quad RGB Sensor на mBot2: как научить робота видеть линию на любом фоне

Настройка Quad RGB Sensor на mBot2: как научить робота видеть линию на любом фоне

Когда речь заходит о стабильном движении робота по линии, многие сразу думают о программировании, алгоритмах и скоростных режимах.

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