В Госдуме выступили против решения регионов усыплять бродячих собак

Депутат Бурматов выступил против решения регионов усыплять бродячих собак Умерщвление бродячих собак не ведет к сокращению численности безнадзорных животных, только комплексные решения способны переломить ситуацию в этой сфере, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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