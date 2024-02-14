В Госдуме выступили против решения регионов усыплять бродячих собак

Депутат Бурматов выступил против решения регионов усыплять бродячих собак Умерщвление бродячих собак не ведет к сокращению численности безнадзорных животных, только комплексные решения способны переломить ситуацию в этой сфере, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.