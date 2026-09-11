Чиновник в Японии ушел в отставку после скандала с кражами из женского туалета

В префектуре Киото в Японии 62-летний работник местной администрации уволился после обнаружения в его автомобиле использованных женских гигиенических средств.
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