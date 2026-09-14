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Несекретные материалы

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Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия

Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия

На фоне нестабильности вокруг традиционных морских путей, на Северный морской путь, как на разумную альтернативу, начинает поглядывать все большее число столиц, пишет веб-ресурс Декканского центра международных отношений (Deccan Centre for International Relations).

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