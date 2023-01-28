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«Ман Сити» выиграл у «Арсенала» 13 из 14 последних матчей

«Манчестер Сити» победил «Арсенал» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии. «Горожане» выиграли у лондонцев 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.

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