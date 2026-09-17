Фото: Kremlin.ru 14 сентября Дмитрию Медведеву исполняется 61 год. Заместитель председателя Совета безопасности России давно перестал ограничиваться привычными дипломатическими формулировками, причем своих публикациях он резко отвечает западным политикам, критикует их решения и не избегает едких прозвищ.