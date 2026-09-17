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Тут точнее не скажешь! «Дебил», «петушок» и «безумная бабка»: Запад негодует от Медведева – вот как он называл Урсулу, Каллас, Зеленского, Стубба, Макрона и других

Тут точнее не скажешь! «Дебил», «петушок» и «безумная бабка»: Запад негодует от Медведева – вот как он называл Урсулу, Каллас, Зеленского, Стубба, Макрона и других

Фото: Kremlin.ru 14 сентября Дмитрию Медведеву исполняется 61 год. Заместитель председателя Совета безопасности России давно перестал ограничиваться привычными дипломатическими формулировками, причем своих публикациях он резко отвечает западным политикам, критикует их решения и не избегает едких прозвищ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мила Ивановна
Мила Ивановнаизменено

Хорошо бы владеть разными языками: и дипломатическим и народным и сатирическим, саркастическим... И юмором. Люди разные, и чтобы они могли понять суть, нужны разные языки, в т.ч. невербальные... 🤪

Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

А как ещё про гейропейских америкосских уродов можно говорить?! Да и не говорить надо, а делать. А вот тут руки коротки...весь верхний эшелон власти сплошные предатели и засланный казачки. Жилье, семьи, дети и деньги у всех в Лондоне или Вашингтоне. Оттуда и управляющие даже не ниточки, а целые канаты тянутся. А СМЕРШа нет и не будет.

Профиль пользователя александр град
александр град

Бывший президент имеет право говорить ТАК с себе равными - они этого заслужили своим поведением, действиями и отношением к России. А за русофобию надо отвечать ТАКИМ демонстративно - чтоб знали их народ КТО они такие на самом деле. Поделом им

Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

А что из сказанного им не отвечает действительности ? Порой читаешь их высказывания и понимаешь ,что такое могут говорить только люди с больной психикой и умственно-отсталые в развитии!

Профиль пользователя Наталья Воробьева
Наталья Воробьева

Запад и все остальные... нам приписывают что только можно!@, это не правильно!, они обзывают наших высших лиц, изготавливают плокаты, ..пишут ..везде, где только можно написать Большими буквами.., уничтожают памятники( т.е.мы типо террористы), не смотря на основную массу их народа..., участвуют в взрывах гозопровода, ...в подаче оружия и техники Украине( это вообще просто недопустимо!!)....... и т.д.( перечислять очень много, к сожалению)....Им Можно---- а Нам Нельзя?????😡... ХОТЬ КАК-ТО ПРАВДИВО ИМ ОТВЕТИТЬ!!!!!