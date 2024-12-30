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«То, как Трент отпраздновал свой гол, говорит вам достаточно». Слот о праздновании защитника «Ливерпуля» с отсылкой на трансферные слухи

«То, как Трент отпраздновал свой гол, говорит вам достаточно». Слот о праздновании защитника «Ливерпуля» с отсылкой на трансферные слухи

Вчера «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:0) в 19-м туре АПЛ. Забив 4-й гол команды, защитник мерсисайдцев показал рукой жест, иллюстрирующий разговоры.

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