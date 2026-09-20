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Орловские новости

3 подписчика

Владимир Строев побеждает на всех участках Орла

Владимир Строев побеждает на всех участках Орла

Владимир Строев уверенно побеждает на своем округе. Как сообщил «Орловским новостям» политик, он победил на всех шести УИКах, по которым в настоящее время есть данные.

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