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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    А въезд этих нелюдей Володин почему не хочет запретить вообще что ещё должно произойти сколько крокусов чтобы убили н..."Полный запрет": ...
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"Полный запрет": В России готовятся ужесточить экзамены для мигрантов. Володин сообщил о рассмотрении нового пакета инициатив

"Полный запрет": В России готовятся ужесточить экзамены для мигрантов. Володин сообщил о рассмотрении нового пакета инициатив

Володин анонсировал рассмотрение трех законопроектов о мигрантах. Ожидаются новые запреты и штрафы, лазеек для оформления поддельных документов станет меньше.

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Комментарии
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Балу -
Да не экзамены ужесточать надо, а въезд этих чурбаноидов в Россию!!!... Многие ли из наших &quot;экзаменаторов&quot; смогут отличить одного &quot;экзаменуемого&quot; от другого по фотографии в паспорте?... Или это будет очередным способом &quot;сравнительно честного&quot; заработка денег?... Дебилы, блдь!...
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4 час.
СК
Сергей Котов
Что ини там напринимали))) Во истину прав Бастрыкин-&quot;государственная дура&quot; еп!
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4 час.
РР
Русский Россиянин
А въезд этих нелюдей Володин почему не хочет запретить вообще что ещё должно произойти сколько крокусов чтобы убили наших людей и тогда может что-то предпримут или чтобы палками избивали депутатов чтобы до них наконец-таки что-то дошло. Володину что недостаточно убийств изнасилований местных жителей чтобы принять этот закон о запрете ввоза этих животных, обезумел совсем или команды сверху от Путина так и не поступило, играем и дальше в толерантность ?!
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1 час.

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