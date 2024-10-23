"Полный запрет": В России готовятся ужесточить экзамены для мигрантов. Володин сообщил о рассмотрении нового пакета инициатив

Да не экзамены ужесточать надо, а въезд этих чурбаноидов в Россию!!!... Многие ли из наших "экзаменаторов" смогут отличить одного "экзаменуемого" от другого по фотографии в паспорте?... Или это будет очередным способом "сравнительно честного" заработка денег?... Дебилы, блдь!...

РР

Русский Россиянин

А въезд этих нелюдей Володин почему не хочет запретить вообще что ещё должно произойти сколько крокусов чтобы убили наших людей и тогда может что-то предпримут или чтобы палками избивали депутатов чтобы до них наконец-таки что-то дошло. Володину что недостаточно убийств изнасилований местных жителей чтобы принять этот закон о запрете ввоза этих животных, обезумел совсем или команды сверху от Путина так и не поступило, играем и дальше в толерантность ?!