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Заслуженный тренер России заявил, что Испания играет в «нудный футбол»: «Вообще тягомотина какая‑то»

Заслуженный тренер России заявил, что Испания играет в «нудный футбол»: «Вообще тягомотина какая‑то»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, под руководством которого российские футболисты в 2006 году стали чемпионами Европы среди юношеских сборных до 17 лет, прокомментировал игру сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года.

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