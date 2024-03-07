Похоже, вся деревня знала, что к ним на постоянное место жительства едет генерал. К тому же ходили слухи, что он местный.
Туда, где родился
Комментарии
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Элеонора Коган
Обнадёживающий рассказ!!Значит в шестьдесят лет ещё есть надежды на светлое будущее.
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15 час.
Элеонора Коган
Дождалась Вера своего счастья, встретила свою судьбу!!!И ребёнка осиротевшего усыновила и второго родила!!!Счастья, здоровья и долголетия им!!!!
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15 час.
Виктор Белогорцев
так она нас переживет, судьба у неё такая
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4 час.
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