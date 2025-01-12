«Конечно, очень худая»: в сети обсуждают последнее фото умершей от онкологии Евгении Добровольской

Горе горькое... 😪😥😥Очень тяжелая потеря для всех🙏😪Женя, Женечка, Евгения - высочайший талант, ум, глубина и простота мышления... Мама...четырех детей... Жалко до невозможности😢Господи, упокой Душу Евгении🙏И пусть земля ей будет пухом🙏💞🌹🌷

Elena Dmitrieva

Вторая Евгения умирает молодой. Сначала БРИК пару лет назад, теперь Добровольская. Мне очень жаль. Детям от души желаю сил пережить такое горе. Царствие небесное Евгении!🙏