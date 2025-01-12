Евгения Добровольская одна из немногих актрис, кто, вопреки страшному диагнозу, до последнего посещала родные стены театра и выходила на сцену.
«Конечно, очень худая»: в сети обсуждают последнее фото умершей от онкологии Евгении Добровольской
Комментарии
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Надежда Петракова
Горе горькое... 😪😥😥Очень тяжелая потеря для всех🙏😪Женя, Женечка, Евгения - высочайший талант, ум, глубина и простота мышления... Мама...четырех детей... Жалко до невозможности😢Господи, упокой Душу Евгении🙏И пусть земля ей будет пухом🙏💞🌹🌷
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12 час.
Elena Dmitrieva
Вторая Евгения умирает молодой. Сначала БРИК пару лет назад, теперь Добровольская. Мне очень жаль. Детям от души желаю сил пережить такое горе. Царствие небесное Евгении!🙏
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11 час.
Бобкина Татьяна
Царствие небесное дорогой Женечке!
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5 час.
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