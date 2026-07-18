Безответственная болтовня

Ю

Юрий

Вся шушера ломится в "правящую" партию, там вкусно. Проголосуете (вдруг!) массово за какую-то из других... через год её не узнаете. Все "эти" уже будут там. Так что... как бы мы не относились к ЕР, но это вина не столько их (хотя и к ним у меня масса претензий), сколько вывернутых наизнанку и переделанных под свои потребности законов. Одно "назначение мэра/главы администрации" (ок, "утверждение") вместо прямых выборов чего стоит... Это же пипец какой-то, За десяток лет четыре или пять штук их поменяли, один отсидел (или ещё сидит, фиг знает), какой-то из следующих вроде под следствием... Я даже их фамилии не все знаю. "Назначательство" - очень выгодная штука, как я понимаю. Такой глава администрации в первую очередь будет продалбливать не интересы горожан, а, собственно, самих назначивших.