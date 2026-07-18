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Безответственная болтовня

Безответственная болтовня

Свежая мысль - заставить депутатов нести ответственность за ту хрень, которую они периодически несут в СМИ и в соц.

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Комментарии
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Артур Будаев
Если пресс-секретарь Президента &quot;несёт чушь&quot;, то что уж говорить про депутатов
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1 м.
Лариса Шемисова
Во всех партиях воры, один другого чище, Свинцов конечно ещё та живность, но чем лучше Грудинин, просто  ЕР чаще всего на виду.
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1 м.
Ю
Юрий
Вся шушера ломится в &quot;правящую&quot; партию, там вкусно. Проголосуете (вдруг!) массово за какую-то из других... через год её не узнаете. Все &quot;эти&quot; уже будут там. Так что... как бы мы не относились к ЕР, но это вина не столько их (хотя и к ним у меня масса претензий), сколько вывернутых наизнанку и переделанных под свои потребности законов. Одно &quot;назначение мэра/главы администрации&quot; (ок, &quot;утверждение&quot;) вместо прямых выборов чего стоит... Это же пипец какой-то, За десяток лет четыре или пять штук их поменяли, один отсидел (или ещё сидит, фиг знает), какой-то из следующих вроде под следствием... Я даже их фамилии не все знаю. &quot;Назначательство&quot; - очень выгодная штука, как я понимаю. Такой глава администрации в первую очередь будет продалбливать не интересы горожан, а, собственно, самих назначивших.
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1 м.