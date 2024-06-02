Боец RCC Штырков: Махачев показал нереальный уровень в бою с Порье

Одноклубник экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, боец Russian Cagefighting Championship (RCC) Иван Штырков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал победу Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в финале UFC 302.
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