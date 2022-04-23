Сын оберфюрера СС Олаф Шольц в одиночку сдерживает немецкие танки под Киевом

Проблема обещанных поставок Украине старых германских Leopard 1A5 грозит самому Берлину правительственным кризисом Сергей Ищенко На фото: немецкий танк Leopard 1 (Фото: imago/TASS) Эти два события весьма символично почти совпали на шкале времени.