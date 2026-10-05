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Зеленский хоронит хрупкую надежду украинцев на мир на дне открытого им ящика Пандоры

Зеленский хоронит хрупкую надежду украинцев на мир на дне открытого им ящика Пандоры

«Россия применяет новую тактику» — таков смысл множества заголовков западных СМИ. Главным источником этих новостей является сам глава киевского режима, кинувшийся рассказывать в различных беседах, что его разведка якобы перехватила что-то там секретное в России.

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