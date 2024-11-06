Новый институт в Санкт-Петербурге займётся разработкой основ для передовой электроники

Это обеспечит независимость российских производителей при переходе на передовые технологии Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» создал Институт силовой электроники и фотоники, который будет разрабатывать материалы и компоненты для новой электроники, особенно на основе карбида кремния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии