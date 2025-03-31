Возвращение русского газа в Европу: Трампу придется выбрать сторону

Одним из возможных способов восстановления трубопроводного экспорта российского газа в Европу может стать передача украинской газотранспортной системы или уцелевшей ветки «Северного потока-2» под американский контрольAP PHOTO/RONALD ZAK Один из крупнейших газораспредительных хабов в Западной Европе в австрийском Баумгартенечитайте на monocle.