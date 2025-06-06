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Царьград

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Колиформные бактерии в воде и не только: Стали известны результаты расследования массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

Колиформные бактерии в воде и не только: Стали известны результаты расследования массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

На теплоходе «Михаил Булгаков» обнаружены колиформные бактерии в воде, что стало причиной отравления свыше 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

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Комментарии
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Александр Поляничко
Набрали на работу мигрантов, люди пострадали и сами в убытке. Чем меньше мигрантов тем лучше.
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17 час.
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