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Ставки по вкладам в крупнейших банках почти не растут: данные ЦБ

Ставки по вкладам в крупнейших банках почти не растут: данные ЦБ

По данным Банка России, в июле 2026 года динамика максимальных ставок по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках, которые привлекают основной объём средств населения, была сдержанной: в первой декаде показатель равнялся 12,79%, во второй — 12,83%.

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