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Почему нельзя пользоваться телефоном в самолете? Причины, фото и видео

Почему нельзя пользоваться телефоном в самолете? Причины, фото и видео

Один из самых распространённых и интересных вопросов перед оформлением полётных документов: «Можно ли во время авиарейса использовать мобильный телефон по его прямому назначению – совершать звонки и «прогулки по сети Интернет?».

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