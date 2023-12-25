Почему нельзя пользоваться телефоном в самолете? Причины, фото и видео

Один из самых распространённых и интересных вопросов перед оформлением полётных документов: «Можно ли во время авиарейса использовать мобильный телефон по его прямому назначению – совершать звонки и «прогулки по сети Интернет?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)