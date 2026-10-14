В Мостовском районе Кубани 18-летний юноша ночью монтировкой вскрыл продуктовый павильон и похитил товары и наличные, причинив ущерб более чем на 100 тысяч рублей, после чего уехал с добычей на такси в сторону Черноморского побережья.
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