В Мостовском районе Кубани 18-летний юноша ночью монтировкой вскрыл продуктовый павильон и похитил товары и наличные, причинив ущерб более чем на 100 тысяч рублей, после чего уехал с добычей на такси в сторону Черноморского побережья.